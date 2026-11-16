Neues von Schloss Lieser: Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel an der Mosel will im nächsten Jahr mit neuen Veranstaltungsformaten punkten. Was geplant ist und wie sich das mit der Diskretion der Promis verträgt, die dort übernachten.
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Den Spagat zwischen Exklusivität und regionaler Verwurzelung will das Führungsteam von Schloss Lieser in Zukunft meistern. Das Hotel, das kürzlich die höchste Auszeichnung „Fünf Sterne Superior“ erhalten hat, gilt als Luxus-Unterkunft und ist es natürlich auch.