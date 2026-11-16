Konzerte und Weihnachtsmarkt „Elmau an der Mosel?“: Schloss Lieser öffnet sich Hans-Peter Linz 16.11.2026, 12:00 Uhr

i Filmstars und Wirtschaftsführer übernachten im Schloss Lieser. Nun sollen auch die Moselaner das Schloss wiederentdecken. Eine Gelegenheit bietet sich schon bald im Advent: Ein Weihnachtsmarkt ist geplant. Hans-Peter Linz/Trierischer Volksfreund

Neues von Schloss Lieser: Das Fünf-Sterne-Superior-Hotel an der Mosel will im nächsten Jahr mit neuen Veranstaltungsformaten punkten. Was geplant ist und wie sich das mit der Diskretion der Promis verträgt, die dort übernachten.

Den Spagat zwischen Exklusivität und regionaler Verwurzelung will das Führungsteam von Schloss Lieser in Zukunft meistern. Das Hotel, das kürzlich die höchste Auszeichnung „Fünf Sterne Superior“ erhalten hat, gilt als Luxus-Unterkunft und ist es natürlich auch.







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