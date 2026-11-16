Haus & Grund und Steuerzahler Ende der Straßenbaubeiträge: Verbände fordern Klarheit Tim Kosmetschke 16.11.2026, 13:13 Uhr

i Nach Informationen unserer Zeitung ist im Doppelhaushalt 2027/2028 Geld für die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge eingeplant – zumindest für den ersten Schritt dahin. David Ebener/dpa

Die Landesregierung macht offenbar ernst bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Doch wann endet die umstrittene Praxis tatsächlich, und wie wird sie ausgestaltet? Haus & Grund und Steuerzahlerbund drängen auf schnelle und konkrete Umsetzung.

Gut und richtig, aber noch nicht gut genug: So reagieren der Eigentümerverband Haus & Grund (H&G) Rheinland-Pfalz und der Landesverband des Bundes der Steuerzahler (BdSt) auf die eindeutigen Hinweise, wonach die Landesregierung die schrittweise Abschaffung der umstrittenen Straßenausbaubeiträge nun tatsächlich angeht und entsprechende Mittel in den neuen Doppelhaushalt einstellt.







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