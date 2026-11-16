Die Landesregierung macht offenbar ernst bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Doch wann endet die umstrittene Praxis tatsächlich, und wie wird sie ausgestaltet? Haus & Grund und Steuerzahlerbund drängen auf schnelle und konkrete Umsetzung.
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Gut und richtig, aber noch nicht gut genug: So reagieren der Eigentümerverband Haus & Grund (H&G) Rheinland-Pfalz und der Landesverband des Bundes der Steuerzahler (BdSt) auf die eindeutigen Hinweise, wonach die Landesregierung die schrittweise Abschaffung der umstrittenen Straßenausbaubeiträge nun tatsächlich angeht und entsprechende Mittel in den neuen Doppelhaushalt einstellt.