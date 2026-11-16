Plötzlich sitzt das musikalische Idol am Nachbarpult: Bei der Gala zum 40. Geburtstag der Villa Musica wird hörbar, was ihre Förderung ausmacht. Junge Musiker erzählen von Begegnungen, die bleiben.
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Man kennt sie doch, die Villa Musica. Seit 40 Jahren bringt die Landesstiftung Kammermusik nach Rheinland-Pfalz, in große Säle und an kleine Orte, zu Menschen, für die der nächste Konzertsaal nicht um die Ecke liegt. Wer sich im Land für Kultur interessiert, dürfte ihr längst begegnet sein.