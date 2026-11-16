Landesstiftung Villa Musica Villa Musica: Wo aus Vorbildern Partner werden Claus Ambrosius 16.11.2026, 12:21 Uhr

i Dozenten sowie Stipendiatinnen und Stipendiaten der Villa Musica feierten das 40-jährige Bestehen der Landesstiftung im Mainzer Staatstheater gemeinsam mit der künstlerischen Leiterin Ervis Gega (Mitte). Links hinter ihr steht Ministerpräsident Gordon Schnieder, rechts hinter ihr Kulturstaatssekretär Denis Alt und weiter rechts Hausherr Markus Müller, Intendant des Staatstheaters. Villa Musica/Malte Jöchel

Plötzlich sitzt das musikalische Idol am Nachbarpult: Bei der Gala zum 40. Geburtstag der Villa Musica wird hörbar, was ihre Förderung ausmacht. Junge Musiker erzählen von Begegnungen, die bleiben.

Man kennt sie doch, die Villa Musica. Seit 40 Jahren bringt die Landesstiftung Kammermusik nach Rheinland-Pfalz, in große Säle und an kleine Orte, zu Menschen, für die der nächste Konzertsaal nicht um die Ecke liegt. Wer sich im Land für Kultur interessiert, dürfte ihr längst begegnet sein.







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