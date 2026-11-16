„Faust“-Theaterpreis
Ein „Faust“-Preis geht nach Mainz
Nora Monsecour hält die Auszeichnung "Der Faust 2026“ in Händen: Monsecour wurde als beste Tänzerin für ihre Darbietung im Stüc
Nora Monsecour hält die Auszeichnung "Der Faust 2026“ in Händen: Monsecour wurde als beste Tänzerin für ihre Darbietung im Stück "Facade“ am Staatstheater Mainz ausgezeichnet.
Markus Nass/dpa

Nora Monsecour holt mit ihrem Solo „Façade“ den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ nach Mainz. Der Abend kreist um Identität und den Blick der anderen. Wer bei der Verleihung in Wiesbaden außerdem ausgezeichnet wurde.

Lesezeit 2 Minuten
Ein Solo über die eigene Identität bringt einen der wichtigsten deutschen Theaterpreise nach Mainz: Nora Monsecour hat für „Façade“ den „Faust“ in der Kategorie Darstellung Tanz erhalten. Bei der Verleihung am Samstagabend im Hessischen Staatstheater Wiesbaden wurden Künstlerinnen und Künstler in zwölf Kategorien ausgezeichnet.
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