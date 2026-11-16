Weitere Ortsnecknamen aus RLP Von „Mondlöschern“, „Schmeerlabbe“﻿ und „Nachtseulen“ Michael Stoll 16.11.2026, 08:00 Uhr

i Der Mond fasziniert die Menschheit seit jeher – kaum verwunderlich, dass er zu diversen Ortsnecknamen inspiriert. So gibt es im nördlichen Rheinland-Pfalz etwa die „Melsbischer Munefänger“ und die „Urbacher Mondlöscher“ (Symbolfoto). Robert Michael. picture alliance/dpa

Schängel, Schärjer, Bäckerjungen und Co.: Für viele Dörfer, Stadtteile und Städte im nördlichen Rheinland-Pfalz sind Ortsnecknamen geläufig. Wir haben unsere Leser um Tipps gebeten – und viele schöne Einsendungen erhalten.

Eine große Resonanz hat unser Artikel über Ortsnecknamen von Dörfern und Städten im nördlichen Rheinland-Pfalz gefunden. Dazu sind uns etliche weitere Beispiele und Erklärungen von solchen Spitznamen zugesandt worden, die wir unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten möchten.







Artikel teilen

Artikel teilen