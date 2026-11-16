Schängel, Schärjer, Bäckerjungen und Co.: Für viele Dörfer, Stadtteile und Städte im nördlichen Rheinland-Pfalz sind Ortsnecknamen geläufig. Wir haben unsere Leser um Tipps gebeten – und viele schöne Einsendungen erhalten.
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Eine große Resonanz hat unser Artikel über Ortsnecknamen von Dörfern und Städten im nördlichen Rheinland-Pfalz gefunden. Dazu sind uns etliche weitere Beispiele und Erklärungen von solchen Spitznamen zugesandt worden, die wir unseren Leserinnen und Lesern nicht vorenthalten möchten.