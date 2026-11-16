Ende der Korridorsanierung Ab 13. Dezember rollen Züge am Rhein – aber wie viele? Tim Kosmetschke 16.11.2026, 14:00 Uhr

i Seit Juli ist die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden vollgesperrt. Am 12. Dezember soll diese Sperrung enden, erste Züge werden wieder rollen, so die Bahn. Aber ist das auch das Ende der Korridorsanierung (Symbolfoto)? Julian Stratenschulte/dpa. picture alliance/dpa

Auf der rechten Rheinseite rollen seit Juli keine Züge mehr, die Menschen zwischen Kaub und Unkel sind auf Ersatzbusse angewiesen. Wie lange noch? Zum 12. Dezember soll die Vollsperrung enden. Aber ist das auch das Ende der Korridorsanierung?

Ab 13. Dezember sollen wieder Züge auf der seit Juli vollgesperrten Bahnstrecke auf der rechten Rheinseite zwischen Troisdorf und Wiesbaden rollen, versicherte die Bahn jetzt unserer Zeitung und betonte: Die Korridorsanierung Rechter Rhein liegt im Zeitplan.







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