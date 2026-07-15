Flut-Jahrestag im Ahrtal Wie Schnieders Entschuldigung und das Gedenken ankommen Bastian Hauck 15.07.2026, 16:08 Uhr

i Der neue Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat bei der Gedenkfeier anlässlich des fünften Jahrestags der schrecklichen Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz um Entschuldigung gebeten – als erster rheinland-pfälzischer Regierungschef. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der fünfte Jahrestag der Flutkatastrophe war ein besonderer Tag im Ahrtal – nicht nur wegen der Entschuldigung des Ministerpräsidenten bei der zentralen Gedenkfeier in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eindrücke des Erinnerungstages aus Altenahr und Ahrweiler.

Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat seine Bitte um Entschuldigung noch nicht fertig ausgesprochen, da brandet bereits Beifall auf dem Marktplatz in Ahrweiler auf. Schnieder bekennt bei der zentralen Gedenkveranstaltung am fünften Jahrestag der verheerenden Flutkatastrophe, der Staat habe sein Versprechen, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, nicht eingehalten.







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