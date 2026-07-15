Der fünfte Jahrestag der Flutkatastrophe war ein besonderer Tag im Ahrtal – nicht nur wegen der Entschuldigung des Ministerpräsidenten bei der zentralen Gedenkfeier in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Eindrücke des Erinnerungstages aus Altenahr und Ahrweiler.
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Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat seine Bitte um Entschuldigung noch nicht fertig ausgesprochen, da brandet bereits Beifall auf dem Marktplatz in Ahrweiler auf. Schnieder bekennt bei der zentralen Gedenkveranstaltung am fünften Jahrestag der verheerenden Flutkatastrophe, der Staat habe sein Versprechen, die Bürgerinnen und Bürger zu schützen, nicht eingehalten.