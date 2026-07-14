Der neue Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat bei der Gedenkfeier anlässlich des fünften Jahrestags der schrecklichen Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz um Entschuldigung gebeten – als erster rheinland-pfälzischer Regierungschef.
Lesezeit 3 Minuten
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat am fünften Jahrestag der schrecklichen Flutkatastrophe bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Menschen im Ahrtal um Entschuldigung gebeten. Schnieder sagte auf dem Marktplatz in Ahrweiler, Menschen, Organisationen und Institutionen seien fehlbar.