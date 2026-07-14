5 Jahre nach Flutkatastrophe Schnieder bittet Menschen im Ahrtal um Entschuldigung Bastian Hauck 14.07.2026, 19:34 Uhr

i Gordon Schnieder (CDU), Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, spricht bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum fünften Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal auf dem Marktplatz. Die Flut in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen war eine der verheerendsten Naturkatastrophen in der jüngeren deutschen Geschichte. Boris Roessler/dpa

Der neue Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat bei der Gedenkfeier anlässlich des fünften Jahrestags der schrecklichen Flutkatastrophe im nördlichen Rheinland-Pfalz um Entschuldigung gebeten – als erster rheinland-pfälzischer Regierungschef.

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU) hat am fünften Jahrestag der schrecklichen Flutkatastrophe bei der zentralen Gedenkveranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Menschen im Ahrtal um Entschuldigung gebeten. Schnieder sagte auf dem Marktplatz in Ahrweiler, Menschen, Organisationen und Institutionen seien fehlbar.







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