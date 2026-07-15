Das seit 2021 laufende Disziplinarverfahren gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), läuft weiter – nach dem Regierungswechsel nun im neuen Kommunalministerium. Die Pension Pföhlers ist laut Ministerium weiter gekürzt.
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Die Regierungsbildung und die neue schwarz-rote Landesregierung aus CDU sowie SPD haben auch Auswirkungen auf das Disziplinarverfahren gegen Jürgen Pföhler (CDU). Denn das laufende Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler wird nun im neuen Kommunalministerium von Sven Teuber (SPD) weitergeführt.