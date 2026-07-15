Pension von Ex-Landrat gekürzt Disziplinarverfahren gegen Pföhler in neuem Ministerium Bastian Hauck 15.07.2026, 10:54 Uhr

i Das von der ADD im August 2021 eingeleitete und während der strafrechtlichen Ermittlungen der Koblenzer Staatsanwaltschaft ausgesetzte Disziplinarverfahren gegen den CDU-Politiker Jürgen Pföhler läuft weiter. Wann mit einem endgültigen Ergebnis zu rechnen ist, ist auch vier Jahre nach Beginn des Verfahrens offen. Arne Dedert/dpa

Das seit 2021 laufende Disziplinarverfahren gegen den Ex-Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler (CDU), läuft weiter – nach dem Regierungswechsel nun im neuen Kommunalministerium. Die Pension Pföhlers ist laut Ministerium weiter gekürzt.

Die Regierungsbildung und die neue schwarz-rote Landesregierung aus CDU sowie SPD haben auch Auswirkungen auf das Disziplinarverfahren gegen Jürgen Pföhler (CDU). Denn das laufende Disziplinarverfahren gegen den ehemaligen Landrat des Kreises Ahrweiler wird nun im neuen Kommunalministerium von Sven Teuber (SPD) weitergeführt.







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