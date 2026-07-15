Wie tief das eigene Haus bei Starkregen im Wasser stehen könnte, zeigt ein neues System des Landes. Bald soll es dazu auch einen kostenlosen Hochwasser-Check für Hausbesitzer geben.
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Der fünfte Jahrestag der Flutkatastrophe erinnert an die Verwüstungen, die extreme Unwetterereignisse verursachen können. Nicht nur im Ahrtal oder im Kylltal kann es künftig immer wieder zu Sturzfluten infolge von Starkregen kommen. Das Klimaschutzministerium der inzwischen ehemaligen Ampel-Regierung hat deshalb Anfang des Jahres eine neue Software für alle Bürger des Landes freigeschaltet.