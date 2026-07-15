Neuer Hydrozwilling für RLP Ist Ihr Haus bei Starkregen und Sturzfluten gefährdet? Sebastian Stein 15.07.2026, 06:00 Uhr

i So sieht die 3D-Simulation im „Hydrozwilling" aus – hier am Beispiel des Koblenzer Schlosses. Landesamt für Umwelt/Screenshot RZ

Wie tief das eigene Haus bei Starkregen im Wasser stehen könnte, zeigt ein neues System des Landes. Bald soll es dazu auch einen kostenlosen Hochwasser-Check für Hausbesitzer geben.

Der fünfte Jahrestag der Flutkatastrophe erinnert an die Verwüstungen, die extreme Unwetterereignisse verursachen können. Nicht nur im Ahrtal oder im Kylltal kann es künftig immer wieder zu Sturzfluten infolge von Starkregen kommen. Das Klimaschutzministerium der inzwischen ehemaligen Ampel-Regierung hat deshalb Anfang des Jahres eine neue Software für alle Bürger des Landes freigeschaltet.







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