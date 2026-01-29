Nach Hilferuf einer Lehrerin Wie schnell fliegen Krawallmacher aus dem Unterricht? Bastian Hauck 29.01.2026, 13:05 Uhr

i An den rheinland-pfälzischen Schulen rumort es: Berichte über Beleidigungen, Bedrohungen, Gewaltvorfälle und Polizeieinsätze an Schulen im Land beschäftigen aktuell die Landespolitik. Wie schnell können auffällig-aggressive Schüler ausgeschlossen werden (Symbolfoto)? Arno Burgi/zb/dpa

Eine Koblenzer Lehrerin rief vor ein paar Tagen um Hilfe. Sie sprach mit unserer Zeitung über Ausnahmezustände an ihrer Schule. Und beklagte zu wenige Konsequenzen für aggressive Schüler. Wie schnell können Unruhestifter also ausgeschlossen werden?

Knapp eine Woche ist es nun her, dass unsere Zeitung über einen Hilferuf einer Lehrerin der Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus in Koblenz berichtet hat. Zu unserem Artikel gab es zahlreiche Rückmeldungen. Eine Lehrerin hatte vertraulich, aber anonym über das, was an ihrer Schule schiefläuft, berichtet.







