Eine Koblenzer Lehrerin rief vor ein paar Tagen um Hilfe. Sie sprach mit unserer Zeitung über Ausnahmezustände an ihrer Schule. Und beklagte zu wenige Konsequenzen für aggressive Schüler. Wie schnell können Unruhestifter also ausgeschlossen werden?
Knapp eine Woche ist es nun her, dass unsere Zeitung über einen Hilferuf einer Lehrerin der Clemens-Brentano-Overberg-Realschule plus in Koblenz berichtet hat. Zu unserem Artikel gab es zahlreiche Rückmeldungen. Eine Lehrerin hatte vertraulich, aber anonym über das, was an ihrer Schule schiefläuft, berichtet.