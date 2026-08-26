100 Tage Schwarz-Rot in RLP Neuer RLP-Report: Mäßige Werte für Gordon Schnieder Tim Kosmetschke 26.08.2026, 06:00 Uhr

i Gordon Schnieder (CDU) ist seit 100 Tagen Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Seine Arbeit können oder wollen viele aber noch nicht beurteilen. Boris Roessler. picture alliance/dpa

Vor der Landtagswahl hatte Gordon Schnieder stetig einen Rückstand in Sachen Bekanntheit gegenüber Alexander Schweitzer. Der CDU-Politiker siegte dennoch. Wie entwickeln sich seine Zustimmungswerte inzwischen? Der RLP-Report nennt Zahlen.

100 Tage nach seinem Amtsantritt als neuer Ministerpräsident scheint Gordon Schnieder vielen Rheinland-Pfälzern weiterhin fremd zu sein. Das zeigen topaktuelle Umfrageergebnisse des Rheinland-Pfalz-Reports. In der repräsentativen Umfrage im Auftrag unserer Zeitung und von RPR1.







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