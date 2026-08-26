Vor der Landtagswahl hatte Gordon Schnieder stetig einen Rückstand in Sachen Bekanntheit gegenüber Alexander Schweitzer. Der CDU-Politiker siegte dennoch. Wie entwickeln sich seine Zustimmungswerte inzwischen? Der RLP-Report nennt Zahlen.
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100 Tage nach seinem Amtsantritt als neuer Ministerpräsident scheint Gordon Schnieder vielen Rheinland-Pfälzern weiterhin fremd zu sein. Das zeigen topaktuelle Umfrageergebnisse des Rheinland-Pfalz-Reports. In der repräsentativen Umfrage im Auftrag unserer Zeitung und von RPR1.