Monocam läuft nur in Trier Keine Handyblitzer in Koblenz – weil Schilder fehlen Tim Kosmetschke

Sebastian Stein 25.08.2026, 13:03 Uhr

i Der Einsatz von sogenannten Monocams, die Handysünder am Steuer erwischen können, muss per Schild angekündigt werden. An deren Aufstellung hapert es derzeit noch im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz. Thomas Frey. picture alliance/dpa

Warum ist von den fünf Monocams, die das Land angeschafft hat, um Handysünder am Steuer zu erwischen, nur eine in Trier im Einsatz? Wir haben beim Polizeipräsidium Koblenz nachgefragt. Es liegt an den Schildern, die noch aufgestellt werden müssen.

Wer bei 100 km/h am Steuer für drei Sekunden auf sein Smartphone schaut, um schnell eine WhatsApp-Nachricht zu lesen oder ein Insta-Posting zu liken, ist 83 Meter im Blindflug unterwegs. Und auf 83 Metern kann viel passieren. Mit den sogenannten Monocams will die rheinland-pfälzische Polizei Handysündern am Steuer auf die Schliche kommen.







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