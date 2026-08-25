Warum ist von den fünf Monocams, die das Land angeschafft hat, um Handysünder am Steuer zu erwischen, nur eine in Trier im Einsatz? Wir haben beim Polizeipräsidium Koblenz nachgefragt. Es liegt an den Schildern, die noch aufgestellt werden müssen.
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Wer bei 100 km/h am Steuer für drei Sekunden auf sein Smartphone schaut, um schnell eine WhatsApp-Nachricht zu lesen oder ein Insta-Posting zu liken, ist 83 Meter im Blindflug unterwegs. Und auf 83 Metern kann viel passieren. Mit den sogenannten Monocams will die rheinland-pfälzische Polizei Handysündern am Steuer auf die Schliche kommen.