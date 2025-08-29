Masum Othman flieht. Vor zehn Jahren kommt er nach Deutschland. Heute hat er eine neue Heimat gefunden – in Koblenz. „Wir schaffen das“: Eine Geschichte, die zeigt, wie Merkels berühmten drei Worte für einen Mann aus Syrien Wirklichkeit wurden.

Da ist dieses Gefühl von Heimweh, das leichte Ziehen im Bauch. Masum Othman beschreibt, wie er sich fühlt, wenn er nach einer Reise zurück in seine Heimat kommt. Wenn er vertraute Schilder und Gebäude am Wegesrand wiedersieht, die ihm verraten: Jetzt sind es nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel. Dann macht sich Erleichterung breit. Dann weiß er, dass er bald wieder in seinem Zuhause ist – und das ist Koblenz.

Masum Othman ist angekommen. Der 35-Jährige kam 2015 im sogenannten „Flüchtlingssommer“ nach Deutschland. „Wir schaffen das“, hatte Altkanzlerin Angela Merkel damals gesagt. So lauteten ihre Worte in der Bundespressekonferenz, als Hunderttausende Menschen – vor allem aus Syrien – flüchteten, und nach Deutschland kamen. Ein Satz, der polarisierte. Ein Satz, der Ängste hervorrief, Erwartungen weckte. Welche Bedeutung diese Worte für Masum Othman hatten und wie er es schaffte, ein neues Zuhause zu finden.

Masum Othmans Weg nach Deutschland

Othman ist 25 Jahre alt, als er beschließt, dass er nicht bleiben kann. Zu diesem Zeitpunkt lebt er bereits im Irak. Sein Heimatland Syrien hatte er zuvor wegen des Kriegs verlasse. Im Nordosten Syriens wächst er auf, macht sein Abitur und dann ein duales Studium im Bereich Erdöl- und Gastechnik. Danach beschließt er, nach Damaskus zu gehen, um Wirtschaftswissenschaft zu studieren. Doch nach zwei Jahren bricht der Krieg aus. Der junge Student lebt in Gefahr, einmal wird er auf einer Busfahrt bedroht: Die Männer – mutmaßlich islamistische Kämpfer – hatten Schwerter dabei, erinnert er sich. „Da hatte ich riesige Angst.“

Also geht er in den Irak, dort arbeitet er einige Jahre. Bis er merkt: „Ich habe keine Perspektive für mich in dem Land gesehen, und es war gefährlich, dort zu leben.“ Othman macht sich auf den Weg in Richtung Türkei. In Istanbul trifft er einen seiner Brüder. Gemeinsam schaffen es die beiden nach Griechenland zu gelangen, beim dritten Versuch mit Schleusern, denen sie Geld bezahlen. Sie überstehen die Überfahrt.

„Ab Griechenland war der Weg frei“, sagt Othman. Oft müssen sie ohne Dach über dem Kopf schlafen und Kälte aushalten, haben keine Möglichkeit, sich zu waschen. „Wir hatten es noch gut im Vergleich zu anderen“, sagt er rückblickend. „Viele Menschen haben schlimme Dinge gesehen oder erlebt.“ Circa zwei Monate lang sind die Brüder unterwegs. Dann erreichen sie Deutschland, am 24. September, erinnert sich Othman. „In Deutschland angekommen startete dann ein neues Leben“, sagt der 35-Jährige. Merkels Satz „Wir schaffen das“ ist da gerade gut drei Wochen zuvor gefallen.

„Die Leute sind unsicher, sie brauchen Zeit, bis sie vertraut werden.“

Masum Othman

Wäre in seinem Heimatland kein Krieg ausgebrochen, wäre Masum Othmans Leben womöglich anders verlaufen, vielleicht nach den Vorstellungen seiner Eltern: Schulabschluss, Studium, Arbeit, Hochzeit, Kinder. Doch der 35-Jährige hat mittlerweile eine eigene Einstellung zum Leben entwickelt: „Es gibt nicht nur die eine Wahrheit.“ Ab und an telefoniert er mit seinen Eltern. Das erleichtert das Vermissen, sagt er. Seine Eltern und viele seiner Geschwister – Othman hat insgesamt vier Schwestern und fünf Brüder – leben größtenteils noch in Syrien. Er und zwei Brüder flüchteten.

In Deutschland angekommen versuchen Othman und sein Bruder, nach Koblenz zu kommen. Der Grund: Ein anderer Bruder lebt dort bereits seit einiger Zeit. In der Rhein-Mosel-Stadt zieht es Othman nach draußen. „Ich war motiviert, Leute kennenzulernen. Früher war ich auch immer draußen, nie zu Hause.“ Auf dem Fußballplatz lernt er schnell Studierende kennen. Er findet Anschluss. Sein Bekanntenkreis wächst. Über seine neuen Kontakte erfährt er, dass in einer Wohngemeinschaft in Koblenz-Asterstein ein Zimmer frei wird. Gern würde Othman dort einziehen, doch die Vermieterin ist zunächst skeptisch.

Der junge Mann erfährt große Unterstützung

„Die Vermieterin war unsicher. Meine Freunde haben ein gutes Wort für mich eingelegt“, sagt Othman. Ein Bekannter, der mittlerweile zu einem guten Freund geworden ist, hilft dem jungen Mann letztendlich, das WG-Zimmer zu bekommen. „Er war bei dem Gespräch mit der Vermieterin dabei und versicherte ihr, dass er die Verantwortung übernimmt.“ Othman zeigt Verständnis für die Sorgen der Frau. „Die Leute sind unsicher, sie brauchen Zeit, bis sie vertraut werden.“

Der 35-Jährige erinnert sich an eine Situation direkt nach seiner Ankunft in Deutschland, zuerst war er in einer Basketballhalle in einem kleinen Ort bei Nürnberg untergebracht. „Die Dorfbewohner kannten sich alle. Wir waren die Fremden, die Leute waren unsicher und haben uns angestarrt. Die Blicke waren unglaublich.“ In Koblenz angekommen, haften keine abwertenden Blicke mehr auf ihm, das nimmt Othman so wahr.

Im Gegenteil: Viele Menschen unterstützen ihn. Das WG-Leben hilft ihm, die Sprache zu lernen. „Mein Deutsch war nie so gut. Deshalb habe ich viel zugehört. Meine Freunde waren aber sehr lieb. Die fanden es nicht lächerlich, wenn ich Fehler gemacht habe.“ Bis er einen offiziellen Sprachkurs belegen kann, dauert es einige Zeit. Othman erzählt: „Irgendwann habe ich Druck gemacht, ich wollte die Sprache lernen.“

Seine syrische Ausbildung, sein Studium und seine Berufserfahrung werden in Deutschland nicht anerkannt. Das Jobcenter unterstützt ihn, ein Studium anzufangen. Othman wird in den Integra-Kurs der Hochschule Koblenz aufgenommen, kann so bereits an einigen Vorlesungen teilnehmen. Zum Sommersemester 2019 nimmt er sein reguläres Studium auf, seine Wahl fällt auf den Studiengang Informationstechnik. Bereits im ersten Semester ist er so gut, dass er als Tutor arbeiten darf. Nach einigen Semestern wird ihm die Aufgabe zu langweilig.

Othman bewirbt sich auf eine Werksstudentenstelle in der IT-Abteilung der Buchhandlung Reuffel, mit Erfolg. „Ich habe mich mehr auf die Arbeit dort als auf das Studium konzentriert.“ Sein Studium schließt er trotzdem erfolgreich ab. Im März dieses Jahres hält er seine Bachelorarbeit in den Händen. Aktuell ist er für ein Masterstudium an der Hochschule eingeschrieben. Doch er sagt: „Wenn ich einen guten Job finde, würde ich den annehmen und nebenbei studieren.“ Othman will bleiben, und er darf es auch, denn mittlerweile hat er die deutsche Staatsbürgerschaft.

„Für mich war der Satz ein Hoffnungszeichen.“

Masum Othman

Masum Othman hat seinen Platz gefunden – in Koblenz, in einem großen, multikulturellen Freundeskreis. Viele dieser Menschen haben ihm dabei geholfen, dafür ist der 35-Jährige dankbar. Doch auch seine positive Lebenseinstellung erleichtert ihm den Start in ein neues Leben. Sein Motto: „Egal, wo man hingeht, kann man neu anfangen.“ Bei einigen Menschen merke er, dass sie nicht weltoffen sind. „Manche leben ihr Leben immer noch auf syrisch.“ Aber die meisten, die er kennt, integrieren sich, sagt er.

„Wir schaffen das.“ Angela Merkels Worte wiegen für Masum Othman schwer. „Man sagt: In Notfällen und Krisen zeigt man sein wahres Gesicht. Als ich den Satz hörte, dachte ich, dass Deutschland in dieser Situation Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft unter Beweis stellt.“ Für den jungen Mann, der vor zehn Jahren vor einem neuen Leben stand, waren diese drei Worte keine leere Phrase. „Für mich war der Satz ein Hoffnungszeichen.“