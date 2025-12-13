Weitere Träger ziehen sich aus Pflege-Beratung zurück

Wer pflegebedürftig wird oder sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmert, braucht Hilfe – etwa um durch den Antragsdschungel zu steigen. In Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) bekommt man sie. Doch in vielen BeKos gibt es Probleme.
Die Landesregierung versucht, die Probleme unbesetzter Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) in den 135 Pflegestützpunkten im Land in den Griff zu kriegen. Dies wurde kürzlich im Mainzer Landtag deutlich, als über einen CDU-Antrag zur „Stärkung, Neuordnung und zukunftsfester Finanzierung der Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz“ diskutiert wurde.