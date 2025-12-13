Offene Stellen in „BeKos“ Weitere Träger ziehen sich aus Pflege-Beratung zurück Michael Stoll 13.12.2025, 11:00 Uhr

i Archivbild aus einer Beratungs- und Koordinierungsstelle (BeKo) in Rheinland-Pfalz: Dort erhalten Betroffene Unterstützung etwa bei Fragen zu Pflege- und Sozialdiensten oder im Zusammenspiel mit Behörden. Arne Dedert. picture-alliance/ dpa

Wer pflegebedürftig wird oder sich um einen pflegebedürftigen Angehörigen kümmert, braucht Hilfe – etwa um durch den Antragsdschungel zu steigen. In Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) bekommt man sie. Doch in vielen BeKos gibt es Probleme.

Die Landesregierung versucht, die Probleme unbesetzter Beratungs- und Koordinierungsstellen (BeKos) in den 135 Pflegestützpunkten im Land in den Griff zu kriegen. Dies wurde kürzlich im Mainzer Landtag deutlich, als über einen CDU-Antrag zur „Stärkung, Neuordnung und zukunftsfester Finanzierung der Pflegestützpunkte in Rheinland-Pfalz“ diskutiert wurde.







