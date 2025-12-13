Elf Windräder ringen dem rauen Eifelwind viel Strom ab

Die EVM spricht von ihrem größten regenerative Erzeugungsprojekt und einem wichtigen Schritt hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung: In der Eifel entsteht ein hochmoderner Windpark. Was hinter der 150-Millionen-Euro-Investition steckt.

﻿

Beim Ausbau der Windenergie drückt Rheinland-Pfalz aufs Tempo – erst in der vergangenen Woche

beschloss der Landtag das sogenannte Windenergie-Gebietegesetz. Damit setzt sich das Land ehrgeizigere Ziele als der Bund: Bereits im Jahr 2030 soll in Rheinland-Pfalz die vorgeschriebene Fläche ausgewiesen sein, auf der Windräder stehen dürfen.