EVM baut hochmoderne Anlage: Elf Windräder ringen dem rauen Eifelwind viel Strom ab
EVM baut hochmoderne Anlage
Elf Windräder ringen dem rauen Eifelwind viel Strom ab
Die EVM spricht von ihrem größten regenerative Erzeugungsprojekt und einem wichtigen Schritt hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung: In der Eifel entsteht ein hochmoderner Windpark. Was hinter der 150-Millionen-Euro-Investition steckt.
Lesezeit 3 Minuten
Beim Ausbau der Windenergie drückt Rheinland-Pfalz aufs Tempo – erst in der vergangenen Woche beschloss der Landtag das sogenannte Windenergie-Gebietegesetz. Damit setzt sich das Land ehrgeizigere Ziele als der Bund: Bereits im Jahr 2030 soll in Rheinland-Pfalz die vorgeschriebene Fläche ausgewiesen sein, auf der Windräder stehen dürfen.