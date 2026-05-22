Ein zusätzlicher Landtagsvize, ein Minister und nun die Diskussion um den Lotto-Chef: Die schwarz-rote Koalition steht gleich zum Start wegen neuer Posten in der Kritik. Einer zieht die Notbremse.
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Eigentlich waren alle neuen Posten in Mainz vergeben. Von Ministern über Staatssekretäre bis in die Fraktionen hatte sich die Landespolitik nach der Wahl neu aufgestellt. Am Donnerstag dann die Überraschung. Plötzlich sollte ein weiterer Sozialdemokrat von einem neu geschaffenen lukrativen Posten profitieren, wie die Deutsche Presseagentur zuerst meldete.