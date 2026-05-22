Ärger um Postengeschacher Wie Lotto zum Problem für die Koalition in RLP wurde Sebastian Stein 22.05.2026, 18:38 Uhr

i Der nun wieder verworfene Lotto-Posten war offenbar Teil der Koalitionsvereinbarungen zwischen Gordon Schnieder (CDU) und Alexander Schweitzer (SPD). Andreas Arnold. picture alliance/dpa

Ein zusätzlicher Landtagsvize, ein Minister und nun die Diskussion um den Lotto-Chef: Die schwarz-rote Koalition steht gleich zum Start wegen neuer Posten in der Kritik. Einer zieht die Notbremse.

Eigentlich waren alle neuen Posten in Mainz vergeben. Von Ministern über Staatssekretäre bis in die Fraktionen hatte sich die Landespolitik nach der Wahl neu aufgestellt. Am Donnerstag dann die Überraschung. Plötzlich sollte ein weiterer Sozialdemokrat von einem neu geschaffenen lukrativen Posten profitieren, wie die Deutsche Presseagentur zuerst meldete.







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