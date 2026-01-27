Leben in einem Schloss: Für die Studenten der Deutschen Bundesbank ist diese Vorstellung Realität. Im Hachenburger Schloss können sie allerdings noch viel mehr machen, als nur die Vorlesungen besuchen. Wir haben hinter die Schlossmauern geschaut.
Seit dem Jahr 1980 wird im Schloss Hachenburg der Nachwuchs der Deutschen Bundesbank ausgebildet. Zweimal im Jahr nehmen 80 Studentinnen und Studenten ihr duales Studium in Hachenburg (Westerwaldkreis) auf. In den zwei Jahren, in denen es Theorieunterricht gibt, leben die Studenten in Hachenburg.