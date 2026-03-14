Kinderkonzert in Koblenz Musikalische Lesung mit Aeham Ahmad Claus Ambrosius 14.03.2026, 00:00 Uhr

i Aeham Ahmad wurde als "Pianist in den Trümmern" eines zerbomten Viertels in Damaskus bekannt - heute lebt und wirkt er in Deutschland. Lamis Khateeb

Berühmt wurde Aeham Ahmad international als „Pianist aus den Trümmern“, ein Titel, der sich aus den viral verbreiteten Aufnahmen seines Klavierspiels in zerstörten Straßen in Damaskus entwickelte. Am 23. März tritt er in der Koblenzer Kufa auf.

Manche Bilder brennen sich ein. 2014 ging ein Foto um die Welt: Ein junger Mann sitzt mit seinem Klavier zwischen den Trümmern eines zerbombten Viertels in Damaskus. Staub, Beton, zerstörte Häuser – und mitten darin Musik. Selbst die „New York Times“ zeigte das Bild auf ihrer Titelseite.







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