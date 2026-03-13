Dieselaustritt im Hunsrück
Leck in Pipeline: Polizei richtet Ermittlungsgruppe ein
Unbekannte haben eine Treibstoff-Pipeline im Rhein-Hunsrück-Kreis manipuliert – mit Folgen für die Umwelt. Auf dem Simmerbach wu
Unbekannte haben eine Treibstoff-Pipeline im Rhein-Hunsrück-Kreis manipuliert – mit Folgen für die Umwelt. Auf dem Simmerbach wurden Ölsperren errichtet.
Thomas Frey. Thomas Frey/dpa

Unbekannte haben eine Treibstoff-Pipeline im Rhein-Hunsrück-Kreis manipuliert – mit Folgen für die Umwelt. Die Kriminalpolizei hat eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. 

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Um die Umstände zu klären, wieso es zu dem Leck in einer Treibstoff-Leitung im Rhein-Hunsrück-Kreis gekommen ist, hat die Kriminaldirektion Koblenz eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Dies teilte das Polizeipräsidium Koblenz am Freitagmittag mit. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen haben demnach bislang unbekannte Täter eine unterirdisch verlegte Leitung in Wiebelsheim manipuliert, um Diesel abzuleiten.

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