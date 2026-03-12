Vermieterin des Verdächtigen Unter einem Dach mit Amy Lopez’ Mörder gelebt? Dirk Eberz 12.03.2026, 17:00 Uhr

i 32 Jahre nach dem Mord an Amy Lopez auf der Festung Ehrenbreitstein ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der heute 81-Jährige hat lange ungestraft mitten unter uns gelebt. Sein Vorstrafenregister ist lang. Wir haben mit der früheren Vermieterin des mußmaßlichen Mörders gesprochen und seine alte Wohnung besucht. Robert Rimbau

Jahrelang hat eine Frau ihr Haus mit einem notorischen Sexualstraftäter geteilt. Sie ahnt nichts von seinem dunklen Vorleben. Jetzt ist ihr Ex-Mieter festgenommen worden, weil er 1994 Amy Lopez ermordet haben soll. Wir haben die Vermieterin besucht.

Marianne D. (Name von der Redaktion geändert) öffnet die Tür zu ihrem kleinen Balkon. Vom Tisch grinst uns ein Gartenzwerg entgegen. Dahinter weitet sich der Blick in die erblühende Frühlingslandschaft. Der Sichtschutz flattert im Wind. Das einst grüne Geländer ist mittlerweile Silber überstrichen.







