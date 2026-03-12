Jahrelang hat eine Frau ihr Haus mit einem notorischen Sexualstraftäter geteilt. Sie ahnt nichts von seinem dunklen Vorleben. Jetzt ist ihr Ex-Mieter festgenommen worden, weil er 1994 Amy Lopez ermordet haben soll. Wir haben die Vermieterin besucht.
Lesezeit 5 Minuten
Marianne D. (Name von der Redaktion geändert) öffnet die Tür zu ihrem kleinen Balkon. Vom Tisch grinst uns ein Gartenzwerg entgegen. Dahinter weitet sich der Blick in die erblühende Frühlingslandschaft. Der Sichtschutz flattert im Wind. Das einst grüne Geländer ist mittlerweile Silber überstrichen.