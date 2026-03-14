Geplante Trasse bei Dorsel A1-Lückenschluss: Eine Autobahn im Kornfeld Dirk Eberz 14.03.2026, 06:00 Uhr

i Da geht's lang: Ortsbürgermeister Günter Adrian (links) zeigt, wo später die Trasse der A1 bei Dorsel verlaufen soll. Der Lückenschluss wird die Landschaft drastisch verändern. Auch der Erste Beigeordnete Hans-Gerd Weber sieht darin kaum Vorteile für das kleine Eifeldorf. Dirk Eberz

In Dorsel sind die ruhigen Tage in der Lücke gezählt. Irgendwann soll die A1 direkt an dem Eifeldorf vorbeiführen. Wir waren mit dem Ortsbürgermeister durch Wiesen und Felder unterwegs, um uns anzuschauen, was das für die Landschaft bedeuten wird.

Auf einem Feld bei Dorsel schlägt uns würzige Landluft entgegen. Ein Bauer bringt gerade Gülle auf seinem Acker aus. Günter Adrian grinst und lenkt seinen Jeep scharf nach rechts. Jetzt rumpeln wir querfeldein über seinen Acker, auf dem der Landwirt gerade erst Sommergetreide ausgesät hat.







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