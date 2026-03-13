Wer wird Ministerpräsident?
So eng ist das Rennen zwischen SPD und CDU 
Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD, links) tritt bei der Landtagswahl am 22. März gegen Herausforderer Gordon Schnieder (CDU)
Amtsinhaber Alexander Schweitzer (SPD, links) tritt bei der Landtagswahl am 22. März gegen Herausforderer Gordon Schnieder (CDU) an.
Hannes P. Albert/dpa

Schafft es die CDU nach 35 Jahren in Rheinland-Pfalz bei der Landtagswahl an die Regierung? Oder gelingt der SPD erneut die Aufholjagd? Aktuelle Umfragen versprechen einen spannenden Wahlabend. 

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In gut einer Woche wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Aktuelle Umfragen zeigen, dass der Wahlabend spannend werden dürfte. SPD und CDU liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Führung der künftigen Regierung. Im Politbarometer des ZDF kommt die CDU bei der sogenannten Sonntagsfrage aktuell auf 28 Prozent, die SPD auf 26 Prozent.

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Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

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