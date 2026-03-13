Schafft es die CDU nach 35 Jahren in Rheinland-Pfalz bei der Landtagswahl an die Regierung? Oder gelingt der SPD erneut die Aufholjagd? Aktuelle Umfragen versprechen einen spannenden Wahlabend.
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In gut einer Woche wählt Rheinland-Pfalz einen neuen Landtag. Aktuelle Umfragen zeigen, dass der Wahlabend spannend werden dürfte. SPD und CDU liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Führung der künftigen Regierung. Im Politbarometer des ZDF kommt die CDU bei der sogenannten Sonntagsfrage aktuell auf 28 Prozent, die SPD auf 26 Prozent.