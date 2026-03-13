Nach Schulalarm in SWR-Sendung Bosco-Schule: Rektor spricht in Wahlarena über Probleme Bastian Hauck 13.03.2026, 14:13 Uhr

i Der Schulleiter der Bad Kreuznacher Don-Bosco-Förderschule, Julian Haas-von der Weiden, fand gegenüber unserer Zeitung zu den Zuständen an seiner Schule vor Wochen deutliche Worte. Am Donnerstag saß er in der SWR-Wahlsendung "Die Wahlarena" im Publikum. Screenshot SWR-"Die Wahlarena"

„Wir können die Kinder und Jugendlichen nicht so betreuen, wie wir uns das alle wünschen“: Mit diesen Worten beschrieb Julian Haas-von der Weiden die Situation an der Bad Kreuznacher Förderschule. Jetzt konfrontierte er die Politik mit den Problemen.

Spitzenkandidaten treffen auf Staatsbürger: In der SWR-„Wahlarena“ konnten Bürger den Spitzenkandidaten der sieben aussichtsreichsten Parteien ihre Fragen zur Landtagswahl am 22. März stellen. In der Livesendung ging es um das Krankenhaussterben, die Straßenausbaubeiträge, die aktuellen Spritpreise – und natürlich um das Thema Bildung.







