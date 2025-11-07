Wie lange kann sich das Land die Beamten noch leisten?

Die Versorgung ehemaliger Staatsdiener wird in Rheinland-Pfalz immer teurer. An der Verbeamtung ändert die Landesregierung trotzdem nichts. Wie Spitzenpolitiker (nicht) über das Problem sprechen.
Es gibt Themen, über die reden Politiker gerne. Und es gibt das Thema Beamtenpensionen. Seit vielen Jahren wird die Versorgung ehemaliger Staatsdiener und der Hinterbliebenen immer teurer. Allein in Rheinland-Pfalz machen die Versorgungsausgaben mit fast 3 Milliarden Euro inzwischen 12 Prozent des gesamten Landesetats aus.