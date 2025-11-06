Urteil am Landgericht Koblenz Lange Freiheitsstrafen im Methadon-Prozess 06.11.2025, 16:24 Uhr

i Ein Bild vom ersten Verhandlungstag: Die Angeklagten mit ihren Verteidigern, Matthias von Rymon Lipinski und Mustafa Mousselmani (hinten). Johannes Mario Löhr

Der tragische Prozess um eine tote 13-Jährige, der Methadon gespritzt worden war, ist am Koblenzer Landgericht durch ein Urteil beendet worden.

Der Prozess um das im April in Diez an einer Überdosis Methadon gestorbene 13-jährige Mädchen ist am Koblenzer Landgericht zu einem Ende gekommen: Die zwei Angeklagten – ein 25-Jähriger und seine 22-jährige Freundin – sind von der Kammer um Richter Rupert Stehlin wegen Totschlags und Drogendelikten zu langen Freiheitsstrafen verurteilt worden.







