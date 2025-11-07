Absurdes Internet-Phänomen „Six-Seven“: „6-7-Meme“ hat sich auch in RLP verbreitet 07.11.2025, 11:30 Uhr

Haben Sie schon mal etwas vom „6-7-Meme“ gehört? Wenn ja, haben Sie entweder schulpflichtige Kinder – oder sie verbringen (zu) viel Zeit auf Social Media. Der sinnentleerte Ausruf „Six-Seven“ hat sich aus den USA verbreitet – längst auch nach RLP.

Plötzlich ruft jemand „Six-Seven“ – und macht dazu eine abwägende Handgeste, als würde man zwei Optionen prüfen. Was soll das? Nicht viel, so viel ist klar – es handelt sich um einen viralen Internettrend, dem vor allem Jugendliche anheimfallen. Werden, zum Beispiel im Matheunterricht, die Zahlen sechs und sieben erwähnt, brüllen alle Eingeweihten wie auf ein geheimes Kommando hin los: „Six-Seven!







