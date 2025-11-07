Glück bei „Aktion Mensch“: Westerwälder (82) gewinnt 100.000 Euro in Lotterie
Ein Senior aus dem Kreis Altenkirchen ist um 100.000 Euro reicher – dank der „Aktion Mensch“. Nicht der erste Gewinner aus Rheinland-Pfalz in diesem Jahr.
Erneut geht ein sechsstelliger Gewinn der „Aktion Mensch“ nach Rheinland-Pfalz, diesmal in den Westerwald: Ein 82-jähriger Teilnehmer aus dem Landkreis Altenkirchen kann sich über 100.000 Euro freuen, teilt die Lotterie mit. Erst kürzlich waren 250.000 Euro aus der „Aktion Mensch“ in den Kreis Mayen-Koblenz geflossen, davor schon einmal 100.