Der tödliche „Ritt auf der Rasierklinge“ – mit Methadon

Ein 13-jähriges Mädchen starb im April in Diez an einer Überdosis Methadon. Ein hochemotionaler wie hochkomplexer Prozess zu diesem tragischen Tod ist in Koblenz am Landgericht nun beendet worden. Eine Zusammenfassung des Prozessfinales.
Lesezeit 5 Minuten
Ein drogensüchtiger 25-Jähriger spritzte einer 13-Jährigen an einem Aprilwochenende in diesem Jahr Methadon. Auch mit am Ort des Geschehens, einem Apartment in Diez: die 22-jährige Freundin des Mannes. Auch sie ist harte Drogen gewöhnt. Das in der Szene bekannte Kind indes hat bis dato zumindest von dem ganz harten Stoff noch die Finger gelassen.