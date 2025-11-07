Hohe Strafen in Koblenz Der tödliche „Ritt auf der Rasierklinge“ – mit Methadon 07.11.2025, 18:00 Uhr

i Ein 25-Jähriger spritzte einer 13-Jährigen im April in Diez Methadon - später starb das Kind. Die Droge wird im Rahmen der Substitution als Ersatzmittel für Heroin verwendet. Nun ist am Landgericht Koblenz ein Urteil gefallen. (Symbolfoto) Felix Zahn/dpa

Ein 13-jähriges Mädchen starb im April in Diez an einer Überdosis Methadon. Ein hochemotionaler wie hochkomplexer Prozess zu diesem tragischen Tod ist in Koblenz am Landgericht nun beendet worden. Eine Zusammenfassung des Prozessfinales.

Ein drogensüchtiger 25-Jähriger spritzte einer 13-Jährigen an einem Aprilwochenende in diesem Jahr Methadon. Auch mit am Ort des Geschehens, einem Apartment in Diez: die 22-jährige Freundin des Mannes. Auch sie ist harte Drogen gewöhnt. Das in der Szene bekannte Kind indes hat bis dato zumindest von dem ganz harten Stoff noch die Finger gelassen.







