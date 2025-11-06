Verfassungsfeinde im Visier AfD-Landtagsfraktion klagt gegen Mitarbeiterüberprüfung 06.11.2025, 15:25 Uhr

i Die AfD-Landtagsfraktion, bestehend aus (von links nach rechts) Peter Stuhlfauth, Damian Lohr, Jan Bollinger (Fraktionsvorsitzender), Eugen Ziegler, Ralf Schönborn und Joachim Paul, hat eine Normenkontrollklage gegen das Abgeordneten- und Fraktionsgesetz eingereicht. Arne Dedert/dpa

Das Mainzer Parlament will mit Kontrollen der Beschäftigten von Abgeordneten und Fraktionen verhindern, dass Geld an Verfassungsfeinde fließt. Die AfD-Fraktion hat eine Normenkontrollklage eingereicht. Nun ist der Verfassungsgerichtshof am Zug.

Die rheinland-pfälzische AfD-Landtagsfraktion hat gegen das geänderte Abgeordneten- und Fraktionsgesetz eine Normenkontrollklage beim Verfassungsgerichtshof in Koblenz eingereicht. Das teilte der AfD-Parlamentsgeschäftsführer Damian Lohr am Donnerstag mit.







