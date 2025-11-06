AfD-Landtagsfraktion klagt gegen Mitarbeiterüberprüfung

Das Mainzer Parlament will mit Kontrollen der Beschäftigten von Abgeordneten und Fraktionen verhindern, dass Geld an Verfassungsfeinde fließt. Die AfD-Fraktion hat eine Normenkontrollklage eingereicht. Nun ist der Verfassungsgerichtshof am Zug.
Die rheinland-pfälzische AfD-Landtagsfraktion hat gegen das geänderte Abgeordneten- und Fraktionsgesetz eine Normenkontrollklage beim Verfassungsgerichtshof in Koblenz eingereicht. Das teilte der AfD-Parlamentsgeschäftsführer Damian Lohr am Donnerstag mit.