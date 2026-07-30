Interview mit Mario Mannweiler
Wie Koblenzer Staatsanwälte Zehntausende Fälle beackern
Mario Mannweiler ist Seit Anfang 2023 Chef der Koblenzer Staatsanwaltschaft. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der Behörd
Mario Mannweiler ist Seit Anfang 2023 Chef der Koblenzer Staatsanwaltschaft. Im Interview mit unserer Zeitung spricht der Behördenchef über die Zahl unerledigter Fälle in seinem Zuständigkeitsbereich. „Nach den Erledigungszahlen der vergangenen Jahre steht die Staatsanwaltschaft Koblenz eigentlich ganz gut da“, sagt Mannweiler.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Bei den Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz stapeln sich die unerledigten Fälle. Wie ist die Situation in Koblenz? Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Behördenchef Mario Mannweiler Einblicke in die Zahlen – und in die tägliche Arbeit.

Lesezeit 4 Minuten
Die Justiz in Deutschland ist überlastet. Bundesweit schieben die Staatsanwaltschaften nach Angaben des Deutschen Richterbundes fast eine Million offene Fälle vor sich her. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der unerledigten Strafverfahren in den vergangenen Jahren stark gestiegen – von 27.
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