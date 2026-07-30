Bei den Staatsanwaltschaften in Rheinland-Pfalz stapeln sich die unerledigten Fälle. Wie ist die Situation in Koblenz? Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Behördenchef Mario Mannweiler Einblicke in die Zahlen – und in die tägliche Arbeit.
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Die Justiz in Deutschland ist überlastet. Bundesweit schieben die Staatsanwaltschaften nach Angaben des Deutschen Richterbundes fast eine Million offene Fälle vor sich her. Auch in Rheinland-Pfalz ist die Zahl der unerledigten Strafverfahren in den vergangenen Jahren stark gestiegen – von 27.