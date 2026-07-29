Rumoren bei Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz

Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz sollte nach der Flut 2021 ein neuer zentraler Akteur im Katastrophenschutzsystem des Landes sein. Doch in und um die Landesbehörde grummelt es heftig. Auch die Justiz hat sich eingeschaltet.

Scharfe Kritik an der Behördenleitung aus den Reihen der Mitarbeiter, eine angeblich miese Stimmung,

Verdruss in der Feuerwehrfamilie, anonyme Schreiben mit Vorwürfen und sogar eine Strafanzeige gegen den Präsidenten:

Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit Hauptsitz in Koblenz rumort es heftig.