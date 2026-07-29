Präsident der Behörde im Fokus
Rumoren bei Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz
Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit Hauptsitz in Koblenz-Asterstein rumort es heftig. Berichtet wird etwa von e
Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit Hauptsitz in Koblenz-Asterstein rumort es heftig. Berichtet wird etwa von einer unzureichenden Aufstellung für größere Katastrophen und Unglücke.
Ingo Beller

Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz sollte nach der Flut 2021 ein neuer zentraler Akteur im Katastrophenschutzsystem des Landes sein. Doch in und um die Landesbehörde grummelt es heftig. Auch die Justiz hat sich eingeschaltet.

Lesezeit 5 Minuten
Scharfe Kritik an der Behördenleitung aus den Reihen der Mitarbeiter, eine angeblich miese Stimmung, Verdruss in der Feuerwehrfamilie, anonyme Schreiben mit Vorwürfen und sogar eine Strafanzeige gegen den Präsidenten: Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz mit Hauptsitz in Koblenz rumort es heftig.
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