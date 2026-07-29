Konrad Beikircher ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Sein geplantes Abschiedsprogramm „Arrivederci“ konnte er nicht mehr spielen. Ein persönlicher Nachruf auf den Sprachkünstler, Kabarettisten und Menschenfreund.
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Noch vor wenigen Monaten meldete sich Konrad Beikircher zurück, nachdem er den Beleg eines Interviews in dieser Zeitung erhalten hatte. Seine Antwort kam postwendend – und bestand aus nur drei Worten: „Bedankt, bedankt, bedankt!“ Typisch Beikircher. Sprachspieler, herzlich, humorvoll – und dankbar.