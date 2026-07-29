Nachruf Ein letzter Gruß von Konrad Beikircher Reinhard Franke 29.07.2026, 12:35 Uhr

i Im September wollte Konrad Beikircher eigentlich seine Abschiedstournee „Arrivederci“ starten - aber daraus ist ein „Addio“ geworden: Der Kabarettist, Musiker und Autor ist im Alter von 80 Jahren in Bonn gestorben. Oliver Berg/dpa

Konrad Beikircher ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Sein geplantes Abschiedsprogramm „Arrivederci“ konnte er nicht mehr spielen. Ein persönlicher Nachruf auf den Sprachkünstler, Kabarettisten und Menschenfreund.

Noch vor wenigen Monaten meldete sich Konrad Beikircher zurück, nachdem er den Beleg eines Interviews in dieser Zeitung erhalten hatte. Seine Antwort kam postwendend – und bestand aus nur drei Worten: „Bedankt, bedankt, bedankt!“ Typisch Beikircher. Sprachspieler, herzlich, humorvoll – und dankbar.







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