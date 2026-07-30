Schwickerts Zuständigkeit Rumoren im Landesamt: So äußert sich der Innenminister Bastian Hauck 30.07.2026, 06:00 Uhr

i Der Westerwälder Achim Schwickert ist seit Mitte Mai neuer rheinland-pfälzischer Innenminister im Kabinett von Ministerpräsident Gordon Schnieder (CDU). Das Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz ist eine dem Innenministerium unterstellte Landesbehörde. Helmut Fricke/dpa

Wie nimmt der rheinland-pfälzische Innenminister zu den Vorgängen im Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz Stellung? Und läuft womöglich ein Disziplinarverfahren gegen den Präsidenten? Wir haben im Innenressort nachgefragt.

Beim Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz in Koblenz grummelt es heftig. Die dem Innenministerium unterstellte Landesbehörde sollte nach der Flutkatastrophe 2021 ein neuer zentraler Akteur im Katastrophenschutzsystem des Landes sein – und viele Vorteile bringen.







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