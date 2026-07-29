Volle Auftragebücher 
Bei Klimatechnikern in RLP geht es heiß her
Klimananlagen sind wegen des heißen Sommers gefragt wie nie. Fachfirmen für Kälte- und Klimatechik haben alle Hände voll zu tun,
Klimananlagen sind wegen des heißen Sommers gefragt wie nie. Fachfirmen für Kälte- und Klimatechik haben alle Hände voll zu tun, darunter auch die Firma Perscheid aus Dieblich. Seit Juni gingen dort Hunderte von Anfragen für Klimaanlagen ein.
Picture Colada GmbH

Kühle gesucht: Seit der Hitzewelle im Juni boomt die Nachfrage nach Klimaanlagen. Fachfirmen haben volle Auftragsbücher, an kurzfristige Montagen ist nicht zu denken. Ein Blick auf eine Branche, die beim Thema Abkühlung selbst ins Schwitzen kommt. 

Lesezeit 4 Minuten
Über zu wenig Arbeit muss die Firma Perscheid glücklicherweise generell nicht klagen. Seit aber im Juni das Thermometer über Tage hinweg mehr als 35 Grad anzeigte, stand bei dem Unternehmen für Kälte- und Klimatechnik aus Dieblich bei Koblenz das Telefon quasi nicht mehr still: „Wir haben in den letzten vier Wochen etwa 300 Anfragen für Klimaanlagen bekommen, wir arbeiten sie immer noch ab – die Hitze hat die Nachfrage sehr befeuert“, erzählt ...
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