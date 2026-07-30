Lesung zur Pride Koblenz
„Hass darf nicht stärker werden als Liebe“
Die Schriftsteller Christian Handel (links) und Andreas Suchanek stellen am 5. August in Koblenz ihren Roman „Pride Began On Chr
Die Schriftsteller Christian Handel (links) und Andreas Suchanek stellen am 5. August in Koblenz ihren Roman „Pride Began On Christopher Street“ vor.
Damian Collard/Dennis Wendlinger

Im Roman „Pride began on Christopher Street“ erzählen Christian Handel und Andreas Suchanek die Geschichte der Stonewall-Aufstände. Im Interview erklärt Handel, warum der CSD mehr ist als ein Fest – am 5. August lesen die Autoren in Koblenz. 

Lesezeit 5 Minuten
Die Autoren Christian Handel und Andreas Suchanek erzählen in ihrem Roman „Pride began on Christopher Street“ die Geschichte der Stonewall-Aufstände von 1969, aus denen die weltweite Pride-Bewegung hervorging. In der kommenden Woche stellen sie das im vergangenen Sommer erschienene Buch bei Reuffel in Koblenz vor.
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