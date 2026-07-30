Im Roman „Pride began on Christopher Street“ erzählen Christian Handel und Andreas Suchanek die Geschichte der Stonewall-Aufstände. Im Interview erklärt Handel, warum der CSD mehr ist als ein Fest – am 5. August lesen die Autoren in Koblenz.
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Die Autoren Christian Handel und Andreas Suchanek erzählen in ihrem Roman „Pride began on Christopher Street“ die Geschichte der Stonewall-Aufstände von 1969, aus denen die weltweite Pride-Bewegung hervorging. In der kommenden Woche stellen sie das im vergangenen Sommer erschienene Buch bei Reuffel in Koblenz vor.