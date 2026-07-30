Moderne Bestattungsform in RLP Diamant aus Totenasche: Wie funktioniert das? Hannah Klein 30.07.2026, 07:00 Uhr

i Ein Diamant aus Totenasche: Die Herstellung eines solchen Erinnerungsstücks ist in Rheinland-Pfalz seit knapp einem Jahr erlaubt. Ein Experte für Edelsteine aus Idar-Oberstein erklärt, wie das Ganze funktioniert. Schließlich entscheiden sich aktuell mehr Menschen dazu. Das zumindest erlebt ein Bestatter aus Mendig (Symbolfoto). Karl-Josef Hildenbrand. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Ein Diamant aus Totenasche: Das ist möglich – und seit einigen Monaten in Rheinland-Pfalz sogar erlaubt. Doch wie kommt das an? Und wie funktioniert das Ganze? Das erklären ein Bestatter aus Mendig und ein Edelsteinexperte aus Idar-Oberstein.

Nach dem Tod ein Diamant sein. Aufbewahrt an einem besonderen Ort. Weiterverarbeitet zu einem Schmuckstück. Das ist in Rheinland-Pfalz erlaubt. Das neue Bestattungsgesetz eröffnet viele neue Möglichkeiten. Seit Ende September vergangenen Jahres ist es in Kraft.







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