Moderne Bestattungsform in RLP
Diamant aus Totenasche: Wie funktioniert das?
Ein Diamant aus Totenasche: Die Herstellung eines solchen Erinnerungsstücks ist in Rheinland-Pfalz seit knapp einem Jahr erlaubt
Ein Diamant aus Totenasche: Die Herstellung eines solchen Erinnerungsstücks ist in Rheinland-Pfalz seit knapp einem Jahr erlaubt. Ein Experte für Edelsteine aus Idar-Oberstein erklärt, wie das Ganze funktioniert. Schließlich entscheiden sich aktuell mehr Menschen dazu. Das zumindest erlebt ein Bestatter aus Mendig (Symbolfoto).
Karl-Josef Hildenbrand. picture-alliance/ dpa/dpaweb

Ein Diamant aus Totenasche: Das ist möglich – und seit einigen Monaten in Rheinland-Pfalz sogar erlaubt. Doch wie kommt das an? Und wie funktioniert das Ganze? Das erklären ein Bestatter aus Mendig und ein Edelsteinexperte aus Idar-Oberstein.

Lesezeit 4 Minuten
Nach dem Tod ein Diamant sein. Aufbewahrt an einem besonderen Ort. Weiterverarbeitet zu einem Schmuckstück. Das ist in Rheinland-Pfalz erlaubt. Das neue Bestattungsgesetz eröffnet viele neue Möglichkeiten. Seit Ende September vergangenen Jahres ist es in Kraft.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-Pfalz
Ob Josué Duverger (grünes Trikot, hier im Duell mit Engers' Nils Wambach) noch einmal das Trikot des FC Cosmos Koblenz tragen wi
Tempo, Tore, Titeljagd 2026/2027
Alles zum Auftakt der Fußball-Saison

Von Oberliga bis hin zu den Kreisligen: Fachkundige Prognosen, Teamfotos und Mannschaftskader zum Auftakt der Saison 2026/2027 im Amateurfußball.

Alles zur Fußall-Saison

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten