Ein Diamant aus Totenasche: Das ist möglich – und seit einigen Monaten in Rheinland-Pfalz sogar erlaubt. Doch wie kommt das an? Und wie funktioniert das Ganze? Das erklären ein Bestatter aus Mendig und ein Edelsteinexperte aus Idar-Oberstein.
Lesezeit 4 Minuten
Nach dem Tod ein Diamant sein. Aufbewahrt an einem besonderen Ort. Weiterverarbeitet zu einem Schmuckstück. Das ist in Rheinland-Pfalz erlaubt. Das neue Bestattungsgesetz eröffnet viele neue Möglichkeiten. Seit Ende September vergangenen Jahres ist es in Kraft.