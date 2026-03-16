Die Compugroup Medical (CGM) steht für innovative Software „made in Koblenz“. Besonders auf der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) liegt derzeit der Fokus. Wir haben uns zeigen lassen, was Patientinnen und Patienten davon haben.
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Patienten, die in einer Arztpraxis anrufen, um einen Termin zu vereinbaren, könnten schon jetzt auf einen durch Künstliche Intelligenz (KI) gestützten Anrufassistenten treffen – die freundliche Stimme, die einen dann (bei Bedarf mehrsprachig) nach persönlichen Daten und den akuten Beschwerden befragt, ist computergeneriert.