Innovative Software der CGM Wie KI für Blickkontakt zwischen Arzt und Patient sorgt Tim Kosmetschke 16.03.2026, 15:00 Uhr

i Künstliche Intelligenz (KI) hält in alle Lebensbereiche Einzug, auch in die Medizin. Anhand einiger Programmmodule der Compugroup Medical (CGM) lässt sich ablesen, wie KI-Anwendungen den Praxisalltag verändern - und was Patientinnen und Patienten davon haben. Unser Bild ist eine grafische-illustrative Umsetzung des Themas "KI in der Medizin" und zeigt keine CGM-Software. LALAKA/stock.adobe.com

Die Compugroup Medical (CGM) steht für innovative Software „made in Koblenz“. Besonders auf der Integration von Künstlicher Intelligenz (KI) liegt derzeit der Fokus. Wir haben uns zeigen lassen, was Patientinnen und Patienten davon haben.

Patienten, die in einer Arztpraxis anrufen, um einen Termin zu vereinbaren, könnten schon jetzt auf einen durch Künstliche Intelligenz (KI) gestützten Anrufassistenten treffen – die freundliche Stimme, die einen dann (bei Bedarf mehrsprachig) nach persönlichen Daten und den akuten Beschwerden befragt, ist computergeneriert.







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