Debatte beim Nahverkehrstag
Wie kann ein regionalisierter ÖPNV finanziert werden?
Fahrgäste gehen durch den Tunnel des Koblenzer Hauptbahnhofes: Wie kann bei steigenden Kosten weiter ein regionalisierter ÖPNV i
Fahrgäste gehen durch den Tunnel des Koblenzer Hauptbahnhofes: Wie kann bei steigenden Kosten weiter ein regionalisierter ÖPNV in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz garantiert werden? Darüber wurde beim Nahverkehrstag in Koblenz distkutiert.
Thomas Frey. picture alliance/dpa

In einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz ist ein guter ÖPNV ein Standortfaktor – und Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse. Wie aber kann er angesichts enorm steigender Kosten finanziert werden? Eindrücke vom Nahverkehrstag in Koblenz.

Lesezeit 2 Minuten
30 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) hat sich der rheinland-pfälzische Verkehrsstaatssekretär Markus Wolf (CDU) zu einem ÖPNV bekannt, der gezielt an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort ausgerichtet sein müsse.

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Rheinland-PfalzVerkehr

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