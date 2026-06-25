In einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz ist ein guter ÖPNV ein Standortfaktor – und Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse. Wie aber kann er angesichts enorm steigender Kosten finanziert werden? Eindrücke vom Nahverkehrstag in Koblenz.
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30 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) hat sich der rheinland-pfälzische Verkehrsstaatssekretär Markus Wolf (CDU) zu einem ÖPNV bekannt, der gezielt an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort ausgerichtet sein müsse.