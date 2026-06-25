Debatte beim Nahverkehrstag Wie kann ein regionalisierter ÖPNV finanziert werden? Hans-Peter Günther 25.06.2026, 13:00 Uhr

i Fahrgäste gehen durch den Tunnel des Koblenzer Hauptbahnhofes: Wie kann bei steigenden Kosten weiter ein regionalisierter ÖPNV in einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz garantiert werden? Darüber wurde beim Nahverkehrstag in Koblenz distkutiert. Thomas Frey. picture alliance/dpa

In einem Flächenland wie Rheinland-Pfalz ist ein guter ÖPNV ein Standortfaktor – und Voraussetzung für gleichwertige Lebensverhältnisse. Wie aber kann er angesichts enorm steigender Kosten finanziert werden? Eindrücke vom Nahverkehrstag in Koblenz.

30 Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) hat sich der rheinland-pfälzische Verkehrsstaatssekretär Markus Wolf (CDU) zu einem ÖPNV bekannt, der gezielt an den Bedürfnissen der Menschen vor Ort ausgerichtet sein müsse.







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