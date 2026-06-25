Koblenzer Energieversorger EVM investiert Rekordsummen in Netze und Erneuerbare 25.06.2026, 10:00 Uhr

i Die EVM baut ihren Kundenstamm aus und erwirtschaftet erneut ein sehr gutes Jahresergebnis - sehr zur Freude der beiden Vorstände Mithun Basu (links) und Christoph Hesse. Dominik Ketz/EVM

Der Windpark Schneifelhöhe, der Solarpark Weltersburg-Guckheim, das Wärmenetz in Koblenz-Rauental: alles Projekte der EVM, in die der Koblenzer Energieversorger große Summen investiert. Jetzt hat er seine Jahresbilanz für 2025 vorgelegt.

Die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) investiert Rekordsummen in den Ausbau ihrer Energienetze sowie in weitere Wind- und Solarparks im nördlichen Rheinland-Pfalz. 2025 hat das in Koblenz ansässige Unternehmen sein Investitionsbudget deutlich erhöht auf rund 43,1 Millionen Euro erhöht – ein Rekordvolumen.







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