EVM investiert Rekordsummen in Netze und Erneuerbare
Der Windpark Schneifelhöhe, der Solarpark Weltersburg-Guckheim, das Wärmenetz in Koblenz-Rauental: alles Projekte der EVM, in die der Koblenzer Energieversorger große Summen investiert. Jetzt hat er seine Jahresbilanz für 2025 vorgelegt.
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Die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) investiert Rekordsummen in den Ausbau ihrer Energienetze sowie in weitere Wind- und Solarparks im nördlichen Rheinland-Pfalz. 2025 hat das in Koblenz ansässige Unternehmen sein Investitionsbudget deutlich erhöht auf rund 43,1 Millionen Euro erhöht – ein Rekordvolumen.