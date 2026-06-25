Koblenzer Energieversorger
EVM investiert Rekordsummen in Netze und Erneuerbare
Die EVM baut ihren Kundenstamm aus und erwirtschaftet erneut ein sehr gutes Jahresergebnis - sehr zur Freude der beiden Vorständ
Die EVM baut ihren Kundenstamm aus und erwirtschaftet erneut ein sehr gutes Jahresergebnis - sehr zur Freude der beiden Vorstände Mithun Basu (links) und Christoph Hesse.
Dominik Ketz/EVM

Der Windpark Schneifelhöhe, der Solarpark Weltersburg-Guckheim, das Wärmenetz in Koblenz-Rauental: alles Projekte der EVM, in die der Koblenzer Energieversorger große Summen investiert. Jetzt hat er seine Jahresbilanz für 2025 vorgelegt.

Lesezeit 2 Minuten
Die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) investiert Rekordsummen in den Ausbau ihrer Energienetze sowie in weitere Wind- und Solarparks im nördlichen Rheinland-Pfalz. 2025 hat das in Koblenz ansässige Unternehmen sein Investitionsbudget deutlich erhöht auf rund 43,1 Millionen Euro erhöht – ein Rekordvolumen.

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Rheinland-PfalzWirtschaft

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