Es gibt wohl niemanden, dem die aktuellen Temperaturen nicht auf irgendeine Weise zu schaffen machen. Wie geht es erst denen, die auch noch in schwerer und warmer Schutzkleidung zum Einsatz ausrücken müssen? Wir haben Feuerwehr und Co. gefragt.
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Die Hitze hat uns im Schwitzkasten – und so bleibt es auch noch mindestens bis zum Wochenende. Wohl dem, der derzeit in einem Büro arbeiten kann, das vielleicht sogar klimatisiert ist. Doch wie kommen Menschen mit der Extremwitterung zurecht, deren Job solch mildernde Umstände nicht ermöglicht?