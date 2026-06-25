Brandschützer, Polizei und Co.
Heiß, heißer, Feuerwehr: In voller Montur in die Hitze
Feuerwehreinsatz in Niederzissen vor ein paar Tagen: Egal, wie heiß es sein mag, Feuerwehrleute sind auf ihre Schutzkleidung ang
Feuerwehreinsatz in Niederzissen vor ein paar Tagen: Egal, wie heiß es sein mag, Feuerwehrleute sind auf ihre Schutzkleidung angewiesen. Auch in anderen Tätigkeiten sind Erleichterungen angesichts von Extremtemperaturen kaum möglich. Wir haben uns auch bei der Polizei, der Straßenwacht und beim Paketdienst umgehört.
Sascha Ditscher. picture alliance/dpa

Es gibt wohl niemanden, dem die aktuellen Temperaturen nicht auf irgendeine Weise zu schaffen machen. Wie geht es erst denen, die auch noch in schwerer und warmer Schutzkleidung zum Einsatz ausrücken müssen? Wir haben Feuerwehr und Co. gefragt.

Lesezeit 4 Minuten
Die Hitze hat uns im Schwitzkasten – und so bleibt es auch noch mindestens bis zum Wochenende. Wohl dem, der derzeit in einem Büro arbeiten kann, das vielleicht sogar klimatisiert ist. Doch wie kommen Menschen mit der Extremwitterung zurecht, deren Job solch mildernde Umstände nicht ermöglicht?

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