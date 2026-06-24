Machtkampf in AfD entschieden Bollinger beugt sich und soll Münzenmaiers Vize werden Bastian Hauck 24.06.2026, 16:03 Uhr

i Der AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier (rechts) will beim AfD-Landesparteitag am Samstag den bisherigen Landeschef Jan Bollinger (links) als Vorsitzender ablösen. Bollinger lenkt offenbar ein - und soll stellvertretender Landeschef werden. Thomas Frey/dpa

Der AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier will beim Parteitag der RLP-AfD neuer Landeschef werden – und damit den Neuwieder Jan Bollinger ablösen. Bisher war unklar, ob Bollinger lautlos seinen Platz räumt. Nun gibt es eine Entscheidung.

Der Machtkampf in der rheinland-pfälzischen AfD scheint vor dem Landesparteitag am Samstag in Bingen endgültig entschieden. Der bisherige Vize-Landeschef und Vize-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Sebastian Münzenmaier, wird für den Landesvorsitz kandidieren.







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