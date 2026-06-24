Der AfD-Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier will beim Parteitag der RLP-AfD neuer Landeschef werden – und damit den Neuwieder Jan Bollinger ablösen. Bisher war unklar, ob Bollinger lautlos seinen Platz räumt. Nun gibt es eine Entscheidung.
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Der Machtkampf in der rheinland-pfälzischen AfD scheint vor dem Landesparteitag am Samstag in Bingen endgültig entschieden. Der bisherige Vize-Landeschef und Vize-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Sebastian Münzenmaier, wird für den Landesvorsitz kandidieren.