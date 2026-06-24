Konzertreihe in Koblenz Wenn Fotografien zu Musik werden Claus Ambrosius 24.06.2026, 13:45 Uhr

i Für das Foto zur diesjährigen Reihe der Klassikserenaden ließ sich Cellistin Cosima Regina Federle von Fotografien Robert Doisneaus inspirieren. C. R. Federle

Fünf Konzerte, eine ungewöhnliche Idee: Inspiriert von Fotografien des Franzosen Robert Doisneau hat Cellistin Cosima Regina Federle die diesjährigen Klassikserenaden auf Ehrenbreitstein konzipiert, die im Juli zu erleben sind.

Eine Postkarte, ein Cello und ein Regenschirm: Mehr brauchte es nicht, um eine außergewöhnliche Konzertreihe zu inspirieren. In einem kleinen Buchladen der Provence stieß die junge Cellistin Cosima Regina Federle auf eine Postkarte mit einem Motiv des französischen Fotografen Robert Doisneau.







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