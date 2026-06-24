Fünf Konzerte, eine ungewöhnliche Idee: Inspiriert von Fotografien des Franzosen Robert Doisneau hat Cellistin Cosima Regina Federle die diesjährigen Klassikserenaden auf Ehrenbreitstein konzipiert, die im Juli zu erleben sind.
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Eine Postkarte, ein Cello und ein Regenschirm: Mehr brauchte es nicht, um eine außergewöhnliche Konzertreihe zu inspirieren. In einem kleinen Buchladen der Provence stieß die junge Cellistin Cosima Regina Federle auf eine Postkarte mit einem Motiv des französischen Fotografen Robert Doisneau.