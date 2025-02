Wie Jacques Tilly an Rosenmontag die Mächtigen entblößt

In der vierten und letzten Folge unserer Podcast-Serie „Unter Narren – Nichts ist so ernst wie der Spaß“ spricht Redakteur und Host Finn Holitzka mit dem Düsseldorfer Künstler Jacques Tilly, der seit über 40 Jahren Karnevalswagen baut. Tillys politische Motive gingen um die Welt, wurden auf den Titelseiten großer Zeitungen wie der New York Times gezeigt und lösten zahlreiche mediale Kontroversen aus. Legendär ist der Eklat um einen Wagen, der Helmut Kohl im Jahr 1994 in seiner ganzen Pracht zeigen sollte.

Der Podcast „Unter Narren – Nichts ist so ernst wie der Spaß“ präsentiert die kuriosen und gesellschaftlich relevanten Seiten des Karnevals. Insgesamt sind vier Folgen erschienen. Mit dabei: der Kabarettist Lars Reichow, der Künstler Jacques Tilly, der Literaturwissenschaftler Stefan Neuhaus sowie die Koblenzer Karnevalisten Udo Eulgem, Nadine Schiffmann-Nink, Andreas Münch und Christian Johann. Alle Folgen hören Sie auf dem Kanal RZInside auf Spotify oder unter rhein-zeitung.de/audio.