Wie gut ist RLP auf einen Kriegsfall vorbereitet?

Schutzräume, Trinkwasser, Stromversorgung: Die rheinland-pfälzischen Städte und Kreise müssen sich für Kriegsszenarien rüsten. Doch wofür genau, weiß noch keiner. Den Kommunen fehlen Ansagen aus Mainz und Berlin.
Lesezeit 2 Minuten
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) will die Bundeswehr wieder kriegstüchtig machen – zur Abschreckung gegenüber Russland. Wehrpflicht, Panzer und Drohnen sind aber nur die eine Seite der Aufrüstung. Auch die zivile Verteidigung soll in Deutschland wieder hochgefahren werden.