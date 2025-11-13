Westerwälder Mediziner erklärt Abnehmen mit Diabetes-Spritze: Das sagt der Arzt dazu 13.11.2025, 11:30 Uhr

i Ein Tropfen Insulin hängt an der Nadelspitze eines Pen. Medikamente, die für Diabetiker gedacht sind, werden seit wenigen Jahren auch zum Abnehmen verschrieben. Unsere Zeitung spricht mit einem Arzt aus der Region über die Gründe - und darüber, ob er zu den "Abnehmspritzen" raten würde. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Wenn Elon Musk innerhalb kürzester Zeit mehr als zehn Kilo verliert, bleibt das nicht verborgen. Einige Stars schwören auf sogenannte Abnehmspritzen, eigentlich Diabetes-Medikamente. Unsere Zeitung spricht mit einem Westerwälder Arzt über den Trend.

In einer britischen Talkshow berichtet Sharon Osbourne, dass sie sich vier Monate lang mit einem Medikament gespritzt und in dieser Zeit 14 Kilo verloren habe. Gleichzeitig erzählt die Witwe von Black-Sabbath-Sänger Ozzy Osbourne, wie übel ihr monatelang war, wie schlecht es ihr ging und wie krank sie wurde.







Artikel teilen

Artikel teilen