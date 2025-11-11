Bundeskanzler kommt am Samstag in den Hunsrück

Die CDU will im März nach 35 Jahren in der Opposition endlich wieder einen Ministerpräsidenten stellen. Helfen sollen gleich drei Besuche von Friedrich Merz. Am Samstag spricht der Kanzler in Morbach. Die Polizei kündigt Verkehrsprobleme an.
Lesezeit 2 Minuten
Der Eifeler Gordon Schnieder will die rheinland-pfälzische CDU im März nach 35 Jahren wieder in die Regierung führen. Im Wahlkampf setzen die Christdemokraten dazu auch auf prominente Unterstützung. Bundeskanzler Friedrich Merz wird am Samstag zum Parteitag der Christdemokraten in die Hunsrückgemeinde Morbach (Landkreis Bernkastel-Wittlich) kommen.