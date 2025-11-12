Selbstbestimmtes Leben im Schwedenhäuschen 

Sich im Alter von seinem Haus zu trennen, ist keine leichte Entscheidung. Eleonore Kühlborn hat es dennoch getan – und bereut es nicht. Mit über 70 Jahren hat sie neu gebaut: ein kleines, barrierefreies Häuschen in Boppard-Oppenhausen.
Eleonore Kühlborn wohnt mit Golden Retriever Emmy und Kater Winnie in einem dunkelroten Bungalow in Boppard-Oppenhausen – auf etwa 85 Quadratmetern. Daran scheint auf den ersten Blick nichts Besonderes zu sein. Doch die Geschichte, die hinter dem kleinen Neubau steckt, ist es wohl.