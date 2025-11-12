Innenminister: Zeitplan bleibt Messer- und Waffenverbot im ÖPNV ab Ende November 12.11.2025, 15:15 Uhr

i Bundespolizisten überprüfen auf einem Bahnhof einen Mann. In Rheinland-Pfalz ist es in Kürze verboten, Messer und andere Waffen in Bussen und Bahnen mitzunehmen. Paul Zinken/dpa

Mehr Sicherheit im ÖPNV: In Rheinland-Pfalz ist es in Kürze verboten, Messer und andere Waffen in Bussen und Bahnen mitzunehmen. Zwei für das Verbot erforderliche Verordnungen fehlen noch, der Minister bleibt aber bei seinem Zeitplan.

In Rheinland-Pfalz ist es voraussichtlich ab Ende November verboten, Messer und alle anderen Waffen in Bussen, Bahnen und somit im gesamten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie in Bahnhöfen mitzunehmen. Zwei für das Verbot erforderliche Verordnungen müssen zuvor aber noch ein zweites Mal den Ministerrat passieren und sollen dann Ende November in Kraft treten.







