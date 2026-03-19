Anti-Terror-Übung in Lahnstein
Wie feindliche Drohnen vom Himmel geholt werden
Bei der Terrorübung von Bundeswehr und Polizei in Lahnstein wurde auch die Drohnenabwehr trainiert. Feindliche Flugobjekte könne
Bei der Terrorübung von Bundeswehr und Polizei in Lahnstein wurde auch die Drohnenabwehr trainiert. Feindliche Flugobjekte können dabei mit einem Rammsporn vom Himmel geholt werden.
Thomas Frey/dpa

Über der Lahnsteiner Kaserne kam es bei einer Terrorbung zu bizarren Luftkämpfen. Polizei und Bundeswehr demonstrierten, wie sie feindliche Drohnen vom Himmel holen können. Zuvor war ein Angriff auf die militärische Liegenschaft simuliert worden. 

Lesezeit 4 Minuten
Über der Lahnsteiner Rittersturz-Kaserne surrt eine Drohne. Spezialisten der Polizei überprüfen Herkunft und Bauart. Dann fällt die Entscheidung, das unbekannte Flugobjekt vom blauen Himmel zu holen. Polizisten mit schwarzer Gesichtsmaske steuern dazu eine zweite Drohne auf den Eindringling zu, um ihn zu stellen.

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Rheinland-PfalzBundeswehr

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