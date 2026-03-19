Über der Lahnsteiner Kaserne kam es bei einer Terrorbung zu bizarren Luftkämpfen. Polizei und Bundeswehr demonstrierten, wie sie feindliche Drohnen vom Himmel holen können. Zuvor war ein Angriff auf die militärische Liegenschaft simuliert worden.
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Über der Lahnsteiner Rittersturz-Kaserne surrt eine Drohne. Spezialisten der Polizei überprüfen Herkunft und Bauart. Dann fällt die Entscheidung, das unbekannte Flugobjekt vom blauen Himmel zu holen. Polizisten mit schwarzer Gesichtsmaske steuern dazu eine zweite Drohne auf den Eindringling zu, um ihn zu stellen.